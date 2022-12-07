  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Yıldız Teknik Üniversitesi, bünyesinde Araştırma ve Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2022 olarak açıkladı.

07.12.2022, 09:29

Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve ""Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik""in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA