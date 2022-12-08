Asgari ücret zammı herkese yansıyacak

ASGARİ ücret görüşmeleri resmen başladı. Yeni asgari ücret, vergi indirimi nedeniyle asgari ücretin üzerinde çalışanların eline geçen net ücretleri de artıracak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa açlık sınırı olan 7 bin 785 lirayla oturduklarını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da masaya işçi, işveren, kamuoyunun beklentilerini içeren asgari ücret anketiyle oturdu. İşçi, işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

İKİNCİSİ 14 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını dün yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı. Toplantıda Bakanlığın işyerlerinde yürüttüğü asgari ücret anketi değerlendirildi. Toplantıda, TÜİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomideki gelişmelere ilişkin bir sunum hazırlaması, asgari ücretli işçinin geçinebilmesi için gerekli rakamın belirlenmesi talebinde bulunuldu. 14 Aralık'ta yapılacak ikinci toplantıda iki kurumdan gelen rakamlar değerlendirilecek.

SARMALDAN ÇIKARALIM

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş toplantısı Başkanlar Kurulu'nu topladı. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınarak izlenecek strateji belirlendi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Biz masaya açlık sınırı olan rakamla (7 bin 785 lira) oturacağız. Onun üzerinde işveren ve hükümet ne rakam getirecek görelim. Gıda enflasyonu ortada, yoksulluk ortada, açlık ortada. Katılmadığımız bir rakam olursa o masada olmayız, bunu da imzalamayız. Asgari ücret, geçim ücreti oldu, çalışanları bu sarmaldan çıkartmak lazım" dedi..

VERGİDE AVANTAJ ARTIŞI

Asgari ücretle birlikte ücret ve maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı kalan kazanç tutarı da artacak. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Ücret geliri elde eden memur, işçi bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Bu yılki görüşmelere vergi indirimi talepleri damga vuruyor. Bakanlığın Türkiye genelinde yaptığı ankette, "Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi?" sorusuna katılımcıların yüzde 60'ı yeterli olmadığı, yüzde 30'u yeterli olduğu, yüzde 10'u ise ne yeterli ne de yetersiz olduğu cevabını verdi. İşçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 liranın üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin lira oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşın oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 lira. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 lira olarak hesaplandı. "Asgari ücretteki artış işsizliği artırır mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 55'i evet yanıtını verdi.

ÇALISANLARIN YÜZDE 26.8'SI

ANKETTE katılımcılara kişisel aylık gelirleri soruldu. Buna göre, yüzde 26.8'i asgari ücret, yüzde 15.8'i 5 bin 500 lira ve altı, yüzde 24.8'i 5 bin 501-8 bin lira arası, yüzde 17.6'sı 8 bin 1-10 bin lira arası, yüzde 11.1'i 10 bin 1 ila 15 bin lira arası yüzde 3.9'u ise 15 bin 1 lira ve üzerinde aylık gelire sahip olduğunu belirtti. "Asgari ücret ile ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?" sorusuna işçilerin yüzde 80.4'ü takip ettiğini, yüzde 19.6'sı da takip etmediği yanıtını verdi. İşverenlerin ise yüzde 81.9'u açıklamaları takip ettiğini, yüzde 18.1'i takip etmediği karşılığını verdi. Vatandaşların yüzde 79.5'i asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ettiğini, yüzde 20,5'i ise takip etmediğini ifade etti.

KIM NE TALEP EDIYOR

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini belirtirken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Gerek yüksek enflasyon, gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında asgari ücret en az net 13 bin 200 lira olmalıdır" görüşünü dile getirmişti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin taban ücret olduğunu belirterek, "Makul olması gerekir. İmkânı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz" değerlendirmesini yaptı. Çalışma Bakanlığının yaptırdığı ankete göre vatandaşların asgari ücret için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

HAZAL ATEŞ