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Haberler Ekonomi Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Yaş şartı olacak mı?

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Yaş şartı olacak mı?

EYT son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

08.12.2022, 11:35 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022, 11:58

Bakan Bilgin’den EYT açıklaması! Yaş şartı olacak mı?

EYT son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede yaş şartı olup olmayacağı sorusu üzerine, "Bugün Mecliste açıklayacağım" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi. Basın mensuplarının "EYT ile ilgili düzenlemede yaş şartı olacak mı?" sorusuna Bilgin, "Bugün Mecliste açıklayacağım" karşılığını verdi.

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