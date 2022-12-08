Bitkisel üretimde tüm zamanların en iyi yılı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen sene Türkiye'nin bitkisel üretiminin kuraklığa rağmen 117 milyon tona ulaştığını belirterek, "Bu yıl Allah nasip ederse 127 milyon tonu bulan ve tüm zamanların rekoru olarak nitelendirebileceğimiz bir bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

AgroShow Eurasia Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Fuarın açılışında konuşan Bakan Kirişci, "Tarımsal makine üretiminde yerlilik oranının yüzde 70'leri geçmesi önemli. Ancak bunun daha yukarılara çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.