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Haberler Ekonomi Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyesi, alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 08 Aralık 2022 olacak.

08.12.2022, 10:37

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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