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Haberler Ekonomi Tire MESEM gıdada marka olmayı hedefliyor

Tire MESEM gıdada marka olmayı hedefliyor

8.12.2022

Tire MESEM gıdada marka olmayı hedefliyor

TİRE Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), hayata geçirdiği 'Tereyağı' projesiyle dikkatleri üzerinde topladı. Okul bünyesinde kurulan tereyağı tesisinde, haftada 600 kg tereyağı üretiliyor. Tesis, istenildiğinde üretimi 1 tona çıkarabilecek kapasiteye sahip. Eğitim ve öğretimin yanı sıra üretimde marka olma yolunda ilerlediklerini belirten okul yöneticileri, "MESEM öğrencileri öğrendiği teorik bilgileri geliştirerek üretime katkı sağlıyor" dedi. Hedeflerinin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli, üreten bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden yöneticiler, yeni dönemde meyveli yoğurt ve dondurma üretimi eğitimi verilmesinin, daha sonra da peynir üretimine geçilmesinin planlandığını kaydetti.

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