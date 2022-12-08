TTI ve TTI Outdoor İzmir bugün açılıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 8-10 Aralık tarihlerinde Fuar İzmir'de yapılacak TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, sektörün önde gelen temsilcilerini 16'ncı kez bir araya getirecek. 8-11 Aralık tarihlerindeki TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ise doğaseverleri buluşturacak. Bu yıl onur konuğu ilin Antalya olduğu bugün açılacak TTI İzmir, ticari ve yatırım fırsatlarının yanı sıra etkinlikleri ve "sağlık turizmi" ile "kruvaziyer turizmi" alanlarıyla da dünya turizm trendlerini Fuar İzmir'de bir araya getirecek. İlk iki gün profesyonel ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, son gün halka açık olacak. TTI Outdoor Fuarı ise dört gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.

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