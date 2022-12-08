  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TTI ve TTI Outdoor İzmir bugün açılıyor

TTI ve TTI Outdoor İzmir bugün açılıyor

8.12.2022

TTI ve TTI Outdoor İzmir bugün açılıyor
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 8-10 Aralık tarihlerinde Fuar İzmir'de yapılacak TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, sektörün önde gelen temsilcilerini 16'ncı kez bir araya getirecek. 8-11 Aralık tarihlerindeki TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ise doğaseverleri buluşturacak. Bu yıl onur konuğu ilin Antalya olduğu bugün açılacak TTI İzmir, ticari ve yatırım fırsatlarının yanı sıra etkinlikleri ve "sağlık turizmi" ile "kruvaziyer turizmi" alanlarıyla da dünya turizm trendlerini Fuar İzmir'de bir araya getirecek. İlk iki gün profesyonel ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, son gün halka açık olacak. TTI Outdoor Fuarı ise dört gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA