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Haberler Ekonomi Almanya’da şirket iflasları 2022 yılının zirvesine çıktı

Almanya’da şirket iflasları 2022 yılının zirvesine çıktı

9.12.2022

Almanya’da şirket iflasları 2022 yılının zirvesine çıktı
ALMANYA'DAKİ Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının kasımda bu yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. IWH'nin raporuna göre, Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları Kasım 2021'e göre yüzde 23 artarak 808'e yükseldi. Açıklamada, Enstitünün bir ay önce ekimde 722 iflas başvurusu bildirdiği hatırlatılarak, mevcut iflasların, hala düşük kaldığına, 2015-2019 yılları arasında kasım ayında ortalama 1007 ortaklık ve şirketin iflas ettiğine dikkat çekildi. IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, iflasların beklenenden daha temkinli bir şekilde geliştiğini belirtti.
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