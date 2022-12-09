İçimize sinmeyen asgari ücrete imza atmayız

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, milyonlarca çalışan ve ailelerinin yanı sıra toplumun geniş bir kesiminin, asgari ücret görüşmelerinin sonucunu umutla beklediğini söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı kararın toplumun beklentilerini karşılamasını isteyen Kavlak, "Türkiye'nin son yıllardaki büyüme rakamları ortadayken, bazı sermaye gruplarının asgari ücret artışının rekabeti engelleyeceği yönündeki açıklamaları, kendilerine işçi değil, köle aradıklarının belgesidir. Ekonomide makro dengelere dikkat edilmesi, elbette büyük önem taşımaktadır. Ancak hiçbir gerekçe, insanın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesinden daha önemli değildir. Asgari ücret çalışmalarında ekonominin içinde bulunduğu durum bahane olarak kabul edilemez" diye konuştu. Kavlak, TÜRK-İŞ'in yaklaşık 40 yıldır asgari ücret görüşmelerini yürüttüğüne işaret ederek, "Eğer içimize sinen, vicdanımızın kabul ettiği, 2022 yılının başında olduğu gibi toplumunun büyük kesimi tarafından kabul edilebilir bir ücret olursa elbette bunu seve seve imzalarız. Ama içimize sinmeyen bir şey olursa kesinlikle bunun altına imza atmayız." açıklamasını yaptı.

SAYILARI AZALTILMALI

Kavlak, ücretli çalışanların üzerinde ağır vergi yükü bulunduğuna dikkati çekerek, "Her geçen yıl işçinin ücretinden eksilmektedir. Ücretliler genellikle 'sabit gelirli' olarak tanımlanır. Oysa mevcut vergi yapısıyla 'azalan gelirli' gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Asgari ücret ve civarında çalışanların oranının yüzde 50'lerde olması nedeniyle Türkiye'nin "asgari ücretliler ülkesi" haline geldiğini savunan Kavlak, "Asgari ücretin artırılması kadar önemli olan konu, ülkemizde asgari ücretle çalışanların sayısının düşürülmesidir" dedi. Öte yandan Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücretle ilgili bir bildiri yayımladı. Asgari ücret belirlenirken insana yakışır yaşam sağlayacak tutarın temel alınması gerektiği belirtilen bildiride "Asgari ücret zammı refah payı ilave edilerek enflasyon karşısında satın alma gücünü korumalı" denildi.

KIMSENIN SÜPHESI OLMASIN

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret anketine ilişkin sorusuna Kavlak, "Kamuoyu yoklamalarını falan bir kenara bırakın. Biz işçinin içerisindeyiz, milletin içerisindeyiz. Biz vatandaşın ne istediğini çok iyi biliyoruz. O istekleri de dikkate alarak, bu asgari ücrette gereğini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." karşılığını verdi. Kavlak, gelir vergisinde yapılmasını istedikleri düzenlemeye ilişkin, "Matrah tutarının artırılması çözüm olabilir. Ama bu şekilde olmaz. Yeniden güncellemeyle ilgili yüzde 123 rakamı bunu telafi etmez. İşçilerin vergi sorununu hızlıca gündeme taşıyacağız" bilgisini paylaştı.