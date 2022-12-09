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Haberler Ekonomi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı olmak üzere 2 akademik personel alacağını yayınladı. Son başvuru tarihi 6 aralık 2022 olarak açıklandı.

09.12.2022, 09:41

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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