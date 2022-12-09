“İlk Evim, İlk Iş Yerim”de 30 ilde kuralar tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 30 ildeki ilk 3 etabın kuraları tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak'ta çekildi. Bu tarihten 7 Aralık'a kadar Şırnak ve Ardahan dışında, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Konya'da da noter huzurundaki çekilişlerle projenin ilk 3 etabına ilişkin kuralar tamamlandı. Kuralarla, 899 bin 814 konuttan 62 bin 928'inin hak sahipleri belirlendi.

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