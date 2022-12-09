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Haberler Ekonomi Suudi Arabistan TCMB’ye 5 milyar dolar yatıracak

Suudi Arabistan TCMB’ye 5 milyar dolar yatıracak

9.12.2022

Suudi Arabistan TCMB’ye 5 milyar dolar yatıracak
SUUDİ Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin "birkaç gün içinde" Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolar yatıracağını söyledi. El-Jadaan, ülkesinin yatıracağı 5 milyar doların yatırılması ve ayrıntıların görüşülmesinin birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini söylerken "Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik" ifadelerini kullandı. El- Jadaan, "Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz" dedi.
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