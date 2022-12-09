THY’ye Avrupa’nın en iyi tasarıma sahip hava yolu ödülü

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı yolcu temas noktaları ve kabin içi deneyim tasarımlarıyla havacılık sitesi "TheDesignAir" tarafından "2022 Yılı Avrupa'nın En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu" seçildi. THY, yolcu temas noktaları olan "lounge", "check-in adaları", bilet hizmetleri ofisleri ile kabin içi deneyim tasarımları olan yeni "business" ve "ekonomi sınıfı" kabin tasarımı ve uçak içi ürünleriyle ödüle layık görüldü.

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Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "İstanbul Havalimanı'nda girişten itibaren check-in kontuarları ve özel yolcu salonlarına, uçak içerisinde ise yeni kabin ve koltuk tasarımlarına kadar THY kimliğimizi her noktada hassasiyetle ortaya koyuyoruz. Geleneksel güler yüzümüz ve misafirperverliğimizle yolcularımıza beklentilerinin ötesinde hizmet sunarak deneyimlerini ayrıcalıklı kılmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.