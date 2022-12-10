3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 3600 gösterge düzenlemesinin kapsamıyla ilgili, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Biz onu genişlettik, yaklaşık 6 milyona çıkardık. Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir. Bunun daha fazla genişletilmesine yönelik talepler var. O konu da gündemimizde ve bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ümit ediyorum yakında Meclis'imize takdim edeceğiz" dedi.

MAAŞ VE İKRAMİYELER ARTIYOR

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayı itibariyle yürürlüğe giriyor. Yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması beklenirken, yılda yaklaşık 100 bin personel alımı yapılan kamu kurumlarına alınan personel sayısı da yükselecek. Ek gösterge düzenlemesi ile birlikte kamu çalışanlarının hem maaşları hem de ikramiyeleri artacak.

'ŞEF VE UZMANLARA VERİLMELİ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul çalışmalarında ek gösterge konusu da gündeme geldi. Genel Kurul'da muhalefet milletvekilleri, kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, müdürün üzerinde olan uzman personele de ek gösterge verilmesi gerektiğini belirterek, "Birinci dereceye düşen, dört yıllık fakülte mezunu, üniversite okumuş herkes 3600 kapsamına alınmalıdır" diyerek ek gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesini talep ettiler.

Bakan Bilgin, ek göstergenin kapsamının genişletilmesi konusunda gelen talepleri dikkate aldıkları mesajını vererek, "Kamu toplu sözleşmesinde 3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi sözleşmeyle kayıt altına almıştık. Biz teknik çalışmalarını yaptık, milletvekili arkadaşlarımızla görüştük, yüce Meclis'in iradesiyle o konuda kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Bunun daha da genişletilebileceğine dair eleştiri vardı. O konuda bizim tabandan, yani kamu çalışanlarından ve grup başkanvekili arkadaşlarımızdan da talepler geldi. Grup Başkanımız İsmet Bey'le görüştüler, o konu da gündemimizde ve bir çalışma yapıyoruz. Meclis'imize takdim edeceğiz" dedi.

SIRA GEÇİCİ İŞÇİLERE GELDİ

SÖZLEŞMELI personel diye tanımladıkları yapının içerisinde 32 türden sözleşmeli personelin bulunduğunu aktaran Bilgin, bunların hepsinin bir disiplin altına alınacağını söyledi. Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın teknik olarak bitirildiğini aktaran Bilgin, "Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunu belirtmek isterim. Önümüzdeki sorunlardan birisi de geçici işçiler meselesi. Bu önemli sorunu da çözüyoruz. Çalışmasını bitirdim, bu ay içerisinde yüce Meclis'e intikal eder" değerlendirmesini yaptı.

SENDİKALAŞMADA YENİ DÖNEM

BAKAN Bilgin, sendikalaşma oranının kamuda oldukça yüksek olmasına karşın işçilerde düşük olduğunu belirterek, "Sendikal özgürlükleri genişletecek düzenlemelere ihtiyaç var. İş yeri ve işletme ayrımında farklı oranlar var. Bunu en kısa zamanda gidereceğiz, ortadan kaldıracağız. Bir de işverenlerin iş kolu müracaatında keyfilikler var. İş kolunu, patronun müracaat ettiği değil, bizim iç hukukumuzun kriterlerine göre belirlediğimiz iş yeri olarak tayin edeceğiz, iş kolunu biz belirleyeceğiz" dedi.

EYT'DE GÖZLER KABİNE'DE OLACAK

BAKAN Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin en kapsamlı çalışmayı yaptıklarını belirtirken, yaş tartışmalarının 12 Aralık'ta yapılacak Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. İlk etapta 1.6 milyon olmak üzere 2 milyona yakın kişinin EYT kapsamında emekli olması düşünülüyor.

HAZAL ATEŞ