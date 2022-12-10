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Haberler Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Boğaziçi Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

10.12.2022, 09:58

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları" uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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