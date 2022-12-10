‘Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında dünya lideriyiz’

TÜRKİYE Gıda İnovasyon Platformu ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMMİB) tarafından düzenlenen, Türkiye Kurutulmuş Meyve Sektörü, Genel Değerlendirme ve Gelecek Beklentisi Çalıştayında kurutulmuş meyve sektörü ve geleceği konuşuldu. Çalıştayın açılışında konuşan EKMMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, "Başta çekirdeksiz kuru üzümde üretim ve ihracatta dünyada lider konumdayız. İncirde 10-15 bin tonlardan 100 bin tonlara geldik. Kayısıda da 25 tondan 100 bin tonun üzerine çıktık" dedi.

MERT ALPDÜNDAR