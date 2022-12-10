Hükümetten vatandaşı rahatlatacak müjdeler

HÜKÜMET, yeni yılda vatandaşlara ek yük getirecek hiçbir adım atmama kararı aldı. Milletvekilleri de bu yöndeki önerilerini hükümete iletti. AK Parti kulislerinde, hükümetin seçim öncesinde vatandaşı rahatlatacak bazı 'sürpriz' adımlar atacağına yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Öneriler arasında emekli maaşlarına enflasyon oranında yapılacak artışın yanı sıra yüzde 10 refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artması, bayram ikramiyesinin de en az 2 bin 500 liraya çıkarılması gibi maddeler yer alıyor.

ALIM GÜCÜ ARTIRILACAK

AYRICA Şubat ve Mart aylarında, kış boyunca doğalgaz ve elektriğe zam yapılmaması, yapılacak maliyet analizine göre yalnızca dar gelirlilerin değil, tüm hanelerin doğalgaz faturalarının düşürülmesi gibi adımların da atılabileceği AK Parti kulislerinde konuşulan konular arasında... Enflasyonda gerilemenin başlamasıyla, maaşlara yapılacak zamla alım gücünün artırılması da ana hedeflerden biri. Öte yandan artan motorlu taşıtlar vergisiyle (MTV) ilgili de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün içerisinde indirim yetkisini kullanabileceği ifade ediliyor. 2023 için belirlenen yüzde 122.93'lük MTV artışının yüzde 100'ün altına çekilebileceği konuşuluyor.