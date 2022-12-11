İkinci el online otoda satış ve fiyatlar arttı

TÜRKİYE ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 16,2, fiyatlar da yüzde 1,45 arttı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporuna göre, pazarda geçen ay 168 bin 181 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Bu yılın kasım ayında satışlarda ekim ayına kıyasla yüzde 16,2, ilk 11 ayın toplamında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artış kaydedildi. Geçen ay ilana çıkan araçların yüzde 47'si satıldı.

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