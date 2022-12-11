İnsan onuruna yakışır asgari ücret olacak

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa, kararın altına imzamızı atarız" dedi. Türk Metal Sendikası Kocaeli Şubesi'nin genel kuruluna katılan Kavlak, "Bu ülkede ekonomik kriz falan yok. Kriz olsaydı bankalar yüzde 300 kar edemezdi. Örgütlü olduğumuz ya da olmadığımız şirketler karlarına bu kadar kar katamazdı, ihracat rekorları kıramazdı. Eğer bu ülkede ekonomik kriz olsaydı, birileri için hayat bayram olmazdı. Bu ülkede emekçinin krizi var. Bizim krizimiz var. İşçinin, memurun, emeklinin, küçük esnafın, dar ve sabit gelirlinin krizi var" dedi.

DEĞİŞİKLİK İSTEYECEĞİZ

ASGARİ ücretle ilgili kamuoyuna gerçekleri anlattığını kaydeden Kavlak, "Herkes, asgari ücretin kaç lira olacağıyla meşgul. Tabii ki insanlar yerden göğe kadar haklı. İçimize sinmeyen bir rakam olursa, o masadan kalkarız" diye konuştu. Vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceklerini ifade eden Pevrul Kavlak, "Biz o masada başka bir konu için de mücadele edeceğiz. Hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. 'Bu adaletsizliği mutlaka giderin' diyeceğiz. Biz artık adil bir vergi sistemi istiyoruz. Vergi oranlarıyla gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine bir düzenleme istiyoruz. İşte o masada, bunların mücadelesini vereceğiz"

görüşünü dile getirdi.