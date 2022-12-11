‘Yeni Serbest Bölge refahı yükseltecek’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. Menemen Serbest Bölgesini onaylanmasının başta ilçede olmak üzere tüm İzmir'de büyük heyecan yarattığını belirten Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "1 milyon 501 bin metrekarelik alana kurulacak Serbest Bölge ile hem Menemen hem İzmir ekonomisinin yüzü gülecek. Bölge ilçemize olduğu kadar, İzmir'e ve ülkemize önemli katma değer sağlayacak. Bizi daha da heyecanlandıran ise ilk etapta yaklaşık 15 bin kişiye, ikinci etapta da 10 bin kişiye olmak üzere 25 bine yakın istihdam imkanı sağlayacak olmasıdır. Bizim için bu her şeyden önemli" dedi.

ÜLKEMİZ KAZANACAK

Başkan Vekili Pehlivan, Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşüp tarla vasfında olan 1 milyon 695 bin metrekare araziyi Menemen'e kazandırdıklarını belirterek, "Ardından Serbest Bölgeye onay müjdesi geldi. Menemen'e en büyük hizmetlerden birini kazandırdığımız için mutluluğumuz sonsuz" diye konuştu. Serbest Bölgenin sadece Menemen, Bakırçay için değil, İzmir ve tüm Türkiye için önemli bir kazanç olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Yeni bölge tüm beklentileri karşılayacak şekilde hızla hayata geçirilecek ve sağlayacağı ekonomik fayda ile Kuzey Ege'deki işsizliğini önemli derecede bitirerek, ekonomik refahı yükseltecektir. Kazanan Türkiye olacaktır" ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ'IN DESTEĞİ BÜYÜK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın, ilk günden itibaren verdiği büyük destekle Ticaret Bakanlığı ile görüştüklerini belirten Pehlivan şunları söyledi: "Menemen'de Maltepe Mahallesi ile İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) arasında kalan 1 milyon 501 bin 130 metrekare büyüklüğündeki parsel "Menemen Serbest Bölgesi" olarak İzmir'in 4'üncü serbest bölgesi olacak". İlçemize kalıcı eserler bırakmak tek isteğim. Yahşelli'de 2. Çamlık alanını ve Türkelli Arena'nın da içinde bulunduğu 35 dönümlük Hazine arazisini belediyemize kazandırmıştık. Asarlık'ta 16 bin metrekare, Ulukent de ise biri 5 diğeri 11 bin metrekarelik arazileri Menemenli hemşehrilerimize kazandırmayı başardık. Menemen için durmak yok yola devam. Her zaman gücümüze güç katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, yanımızda her zaman dağ gibi duran Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, İzmir milletvekillerimiz ve İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye çok teşekkür ediyorum."

FATİH ŞENDİL