Asgari ücretliye “geçim” zammı! 2. tur 14 Aralık’ta, psikolojik sınır 8 bin lira

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri çarşamba günü yapılacak. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Tarafların ilk toplantıda ortaya koyduğu veriler asgari ücrette psikolojik sınırın 8 bin lira olduğunu ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ekonomik veriler ile asgari ücretlinin geçinebilmesi için gerekli tutarı sunacak. Komisyonun ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. Taraflar toplantıda ilk rakamları dile getirecek. İşçi kesimini temsil eden ve geçen hafta masaya 7785 lira olan açlık sınırı ile oturan Türk-İş bu toplantıda gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi konusunu da gündeme getirecek.



■ HAZAL ATEŞ/ANKARA

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