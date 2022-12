Avrupa’ya Türk çipurası ve levreği

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, su ürünleri sektörünün yıl sonu ihracatının 1. 6 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirterek, Avrupa'da tüketilen her üç çipura ve levreğin Türkiye'de üretildiğini söyledi.



İSKELE PROBLEMİ

Dört mevsim balık, her yaşta sağlık sloganıyla balık tüketimini artırarak farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Bozan, Muğla'da faaliyet gösteren firmaların iskele probleminin çözümü için hazırladıkları projenin onaylanmasını beklediklerini dile getirdi. Bodrum'da bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bozan, "Sektörün Ocak- Ekim 2022 ihracatı 1 milyar 327 milyon dolara ulaştı. Avrupa'nın toplam çipura levrek tüketiminin yüzde 40'ını ülkemiz karşılıyor. Avrupalı'nın tükettiği her üç çipura levrekten birinin hatta daha fazlasının Türk çipura levreği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Su ürünleri sektörü 2023 ihracat hedefini şimdiden yakaladı, hatta geçti. Bu başarıya rağmen sektörün daha alacak çok yolu var" dedi.



DÜNYANIN 4 YANINA

Muğla'dan dünyanın dört bir yanına gerçekleşen balık ihracatının 700 milyon doları bulduğunu ifade eden Bozan, kentte sektörde 12 bin kişinin doğrudan istihdam edildiğini vurguladı.



ŞENOL KANTÜRK

DİĞER