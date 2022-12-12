EYT düzenlemesi takvimi belli oldu

Son dakika... Milyonlarca vatandaş "EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. AK Parti kaynaklarından gelen açıklamaya göre ise düzenleme yeni yıla kaldı.

"OCAKTA BAŞLAYACAK"

EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan AK Parti kaynakları, ocak ayını işaret etti. "Takvim ocak ayında başlayacak" açıklamasında bulundu.

KABİNE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Öte yandan bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısında da EYT konusu masaya yatırılıyor. Konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından yapacağı konuşmanın gündeminde olması bekleniyor.