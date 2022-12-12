İzmir fırsatlar kentidir

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Hafta Başı Sohbetlerinin konuğu oldu. İzmir'in öneminin sanayi ve ticarette fırsatlar kenti olmasından kaynaklandığını belirten Yorgancılar, "İzmir'in gelecekte Avrupa'nın ilk 10 büyük şehri ve bölgesi arasında yer alacak olması, kentimizin gücünün en somut göstergelerindendir" dedi.



- Türkiye ve Ege Bölgesi'nde günümüz koşullarında sanayinin mevcut durumu nedir?

Son yıllarda yaşanan son derece zorlu sürece rağmen, Türkiye ve bölgemiz sanayisi, sağlam altyapısıyla, başarılı bir sınav veriyor. İzmir sanayide ikinci, imalat sanayisinde ise 4. sırada.

İzmir'in ticari önemi, sanayi ve ekonomi açısından adeta bir fırsatlar kenti olmasından geliyor. Zira İzmir; 10 üniversitesi, 5 teknoloji geliştirme bölgesi, 3 serbest bölgesi, 17 OSB'si ile iş dünyası için de çok önemli bir çekim merkezidir. İzmir'in, doğrudan yabancı yatırımlar konusunda dünyanın saygın araştırma kurumları arasında yer alan FDI Intelligence tarafından yayınlanan "Geleceğin Avrupa Şehirleri ve Bölgeleri 2022/23 araştırmasında Yatırım Dostu Olma ve Maliyet Etkinliği kategorilerinde Avrupa'nın ilk 10 büyük şehri ve bölgesi arasında yer almış olması, kentimizin gücünün en somut göstergelerindendir. Biz de EBSO olarak projelerimizle bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması için çabalıyoruz.



MALİYETLERDE ARTIŞ SORUNU



- Sanayicinin şu an yaşadığı sıkıntıları aşabilmesi için neler yapılmalı?

Şu anda yaşanan sıkıntı enflasyon odağında artan maliyetlerdir. Özellikle, artan enerji maliyetleri ve son yıllarda elektrik ile doğalgaza yapılan zamlar, en büyük sıkıntımız haline geldi. Bu noktada; enerji teşviği sağlanmasını, enerjide dışa bağımlılığı kuracak politikaların geliştirilmesini ve alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesini her zamankinden fazla önemsiyoruz. Hammadde, işçi ve lojistik maliyetlerindeki artışlar da diğer önemli zorluklar olarak dikkat çekiyor.

'İŞÇİLERİMİZ ENFLASYONA KARŞI EZDİRİLMEMELİ'



- Asgari ücret hangi seviyelerde olmalı? EYT konusundaki düşünceleriniz neler?

İşçilerimizin enflasyon karşısında ezdirilmemesi gerektiğini pek çok kez ifade ettik.

Vergi dilimleri mutlaka asgari ücret artışı ölçüsünde yeniden belirlenmelidir. EYT düzenlemesine ve işçilerin kazanılmış haklarına asla karşı değiliz. EYT'de hem özel hem kamu kesimindeki kurumların/işletmelerin mali yapısı ile personel dengesinin korunması gerektiğine inanıyorum.

Bu sebeple, kademeli EYT uygulamasının çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca, "EYT finansman kredisi" adı altında emekli olacak çalışan sayısına göre firmalara uygun faizli ve uzun vadeli Hazine kaynaklı kredi/finansman desteği sağlanmasını da elzem görüyorum.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ