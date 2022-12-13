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Haberler Ekonomi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, bünyesinde Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Sistem Uzmanı olarak istihdam etmek üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

13.12.2022, 09:54

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 06.01.2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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