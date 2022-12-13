EYT Ocak’ta başlıyor

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede son aşamaya gelinirken, yaş şartının getirilip getirilmeyeceği sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. EYT konusunda son sözü ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT ile ilgili takvim belli oldu. AK Parti kaynaklarının açıklamasına göre EYT düzenlemesine ilişkin takvim Meclis'te Ocak ayında başlayacak. 8 Eylül 1999 tarihinden önce uzun vade işe giriş başlangıcı olanlar EYT'den faydalanacak.

KAPSAMLI DÜZENLEME

EYT'lilerin prim ve çalışma yılına ilişkin bilgiler netleşirken yaşla ilgili detaylar netleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili "Herkesi dinliyoruz. Kamuya ve özel sektöre yükünü hesaplıyoruz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulunmuştu.

BORÇLANMA DİLEKÇESİ VERİLEREK BEKLENEBİLİR

YENİ zamlı asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2023 itibariyle doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için 3 haftalık süresi bulunuyor. EYT kapsamında olup eksik primi bulunanlar borçlanma için dilekçe verip yasanın çıkmasını bekleyebilir. Yasa çıkınca da bir aylık süre bitmeden ödemesini gerçekleştirebilir. Bugün itibariyle günlük 69 lirayla borçlanma imkânı bulunuyor.

Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bugün 37 bin lirayla yapılabilecek olan askerlik borçlanması 55 bin liraya çıkacak. Böylece 18 ay askerliği borçlanan 13 bin lira daha az ödeyecek. Tek çocuk için 720 günlük borçlanma 50 bin lira tutarken yeni yılda bu tutar 75 bin liraya yükselmiş olacak. Bu yıl bir çocuk için 720 günü borçlanan da 25 bin lira az ödemiş olacak. Sadece EYT'liler değil çalışanlar da borçlanarak emekliliklerini erkene çekebiliyor.