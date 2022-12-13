Marketlerin indirim oyununa ceza yağdı

Son dönemde uyguladıkları fahiş fiyatlarla gündemden düşmeyen zincir marketlerin raf fiyatlarının ardından şimdi de indirim oyunları denetimlere takıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, son toplantısında zincir marketlerin vatandaşı aldatan reklamlarını affetmedi. Yapılan tespitlerde 500 gram olarak paketli şekilde satılan köfte ve sucuğun gramajının düşük olduğu tespit edildi. Ayrıca bir zincir markete ait broşürde ilkokul çantasının 79,99 TL'den satışa sunulacağı bilgisine yer verilmesine rağmen 94,50 TL'den satıldığı belirlendi. Şikayetleri değerlendiren Kurul, bir zincir markete ait internet sitesinde satışa sunulan klozet koku gidericisi satışında reklamda iki adet gösterilmesine rağmen koku gidericinin tekinin o fiyata satıldığını, böylece vatandaşın kandırıldığını belirledi.

ÇANTADA FİYAT YALANI

ÜRÜNÜN iki paket olarak 12,5 TL fiyatla satışa sunulduğu algısına neden olunarak tüketicilerin yanıltıldığı değerlendirildi. Bu reklamı yapan market zincirine 155 bin 712 lira para cezası kesildi ve anılan reklamları durduruldu. İlkokul çantasını 94,50 TL'den satan markete 15 bin 566 lira para cezası kesildi ve yanıltıcı reklamı durduruldu. Kurul gramajının altında köfte ve sucuk satan firmaya da 155 bin 712 lira ve bu reklamları durdurma cezası verdi. Bir başka market zincirinin kampanya afişlerinde, indirime konu edilen kremin fiyatı yerine, baskı hatası nedeniyle aynı markaya ait farklı bir kremin fiyat bilgisinin yer aldığı belirlendi. Markete reklamlar için durdurma cezası verildi.

BARIŞ ŞİMŞEK