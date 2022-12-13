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Haberler Ekonomi Pamukkale Üniversitesi 97 Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Pamukkale Üniversitesi 97 Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Pamukkale Üniversitesi 97 Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi almak üzere ilan açtı.

13.12.2022, 09:56

Pamukkale Üniversitesi 97 Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitenin Akademik Değerlendirme Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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