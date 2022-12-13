Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

TÜRKİYE'NİN rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 207 bin 906 megavatsaatle önceki gün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, ülke genelinde toplam 747 bin 911 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde yüzde 27,8 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar santrallerini, yüzde 21,4 ile ithal kömür, yüzde 17,3 ile linyit santralleri takip etti. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 21 Kasım'da 204 bin 375 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti. Günlük bazda tüketim ise önceki gün 759 bin 449 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 35 bin 785 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 204 il saat 05.00'te gerçekleşti.

DİĞER