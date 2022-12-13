Silivri Doğalgaz Tesisi’nin 2. fazı 16 Aralık’ta açılacak

KAPASİTE artırma çalışmaları tamamlanan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Aralık'ta açılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesiyle ilk yer altı doğalgaz tesisi olan BOTAŞ'a ait tesisin kapasitenin artırılmasına yönelik 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı, deniz üstünde 2 platform kuruldu. Böylece, 2. fazı hizmete alınacak tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda bulunuyor. En sert kış günlerinde ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek. Tesisin elektrik ihtiyacı, 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak.

DİĞER