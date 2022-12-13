  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 59 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 59 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 59 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

13.12.2022, 09:50

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 59 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 59 (ellidokuz) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA