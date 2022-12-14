2023’te 530 milyar liralık doğalgaz ve elektrik desteği

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşın enerji masraflarını desteklemek için 2023 yılında 530 milyar liralık doğalgaz ve elektrik desteği verileceğini söyledi. Kur Korumalı Mevduatın (KKM) 1.5 trilyon liralık hacme ulaştığını belirten Nebati, "Maliyeti giderek azalıyor. Kurdaki istikrar ile kasım ve aralıkta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmadı" dedi. Enflasyonunda düşüşün devam edeceğini vurgulayan Nebati, "EYT ile ilgili detaylar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacak" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ