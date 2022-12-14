EYT’li sayısı 1 milyon 800 bine yükseldi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaya ilişkin geri sayım sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin gecikmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Gecikmenin teknik nedenlerden kaynaklandığını ifade eden Bakan Bilgin, "EYT çalışmamız tamamlanmadı. Çalışma bitince açıklayacağız. Gizli bir şey yok." dedi. EYT konusunda aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götüreceklerini belirten Çalışma Bakanı Bilgin, sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracaklarını da açıkladı.

DOSYAYLA GELİYORLAR

EYT ilgili sayıların her ay değiştiğini belirten Bilgin, haziran ayında bir buçuk milyon olan sayının şimdilerde bir milyon sekiz yüz bin civarı olduğunu söyledi. EYT hesabının değişen bu rakamlar da baz alınarak yapılması gerektiğini belirten Bilgin, "Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor, inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu, teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum" dedi.

SENDIKALASMADAKI ENGELLER KALKACAK

İŞÇİLERİN örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla sürekli görüştüklerini belirten Bakan Bilgin şunları söyledi: "Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan, bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz işkolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var, onu da Meclis'e götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren işkolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız."

FATMA GÖKSU