Kapı, pencere sektörü iç pazara yöneldi

Hükümet tarafından peş peşe açıklanan toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri inşaat sektörünü canlandırırken, 250 alt sektörde hareketlilik yaşandı. Son yıllarda ihracata ağırlık veren firmalar, piyasanın hareketlenmesiyle birlikte iç piyasaya yönelerek toplu konut projeleri için üretime başladı.

ALMAN-TÜRK TEKNOLOJİSİ

Avrupa standartlarındaki ürünleriyle 20 yıldır Almanya'ya ihracat yapan Proplastpvc AŞ, inşaattaki canlanmayla 10 yıl aradan sonra Prowin markasıyla yeniden iç piyasaya yöneldi. Proplastpvc AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Onursal Kocatepe, "Profili, camı ve pencereyi kendisi üreten, parça ve servis garantisi veren tek şirketiz. Türkiye'de inşaat sektörünün Cumhurbaşkanın açıkladığı TOKİ ve kentsel dönüşüm projeleriyle tekrar canlanmasından memnunuz. Büyük projelerin içinde yer alacağız. Türkiye'de gerçek anlamda tek pencere markası biziz" diye konuştu.

Prowin'in 25 yılı aşkın tecrübesiyle müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda PVC profil, pencere, panel, kapı ve ALU-PVC kapı ürettiğini ve hem iç hem dış yapı pazarına hitap ettiğini ifade eden Kocatepe, "Alman- Türk teknolojisini kullanıyoruz" dedi. Prowin'in tam entegre üretim hattına sahip olduğunu belirten Kocatepe şunları söyledi: "Prowin, nihai ürünleri için gereken profili ve camı Türkiye'de kendi bünyesinde üreten tek marka. Prowin, bir ilke imza atarak hem profil ve cam gibi girdi ürünlerine hem de nihai ürünlerine garanti veriyor. Ayrıca parça ve servis garantisi de sağlıyor. Garanti belgeli kapı ve pencere üreten tek şirketiz. Gebze OSB'deki fabrikamızda üretim yapıyoruz. Avrupa'da yapı marketlerde ürünümüzü hazır pencere olarak satıyoruz."