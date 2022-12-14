Son dakika: Asgari ücret için 2. toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısına çevrildi.

Yeni asgari ücret yaklaşık 8 milyona yakın çalışanı doğrudan etkilemesinin yanı sıra yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından bütün vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

TOPLANTI ÖNCESİ BAKAN BİLGİN'DEN DİKKAT ÇEKEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir asgari ücret mesajı geldi. İşte o açıklamalar:

"ASGARİ ÜCRET FEVKALADE ÖNEMLİ BİR KURUMDUR"

Büyümenin meydana getirdiği sorunların en önemlilerinden biri büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkidir. Bunu düzenleyecek mekanizmalar vardır. Serbest toplu pazarlık sistemi, bir diğeri ikinci toplantısını yapacağımız asgari ücret kurumudur. Asgari ücret fevkalade önemli bir kurumdur. Asgari ücret temel ücret haline geldi gibi ezberlenmiş söylem var bu doğru değil: Asgari ücretlilerin toplam ücretlilerdeki oranı yüzde 38 civarındadır.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE DİĞER ÜCRETLİLERDE RAHATLAYACAK"

Asgari ücret diğer ücretli çalışanların ücretlerinin de yukarıya tırmandırılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ardından yüzde 30 artışlar ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarı doğru gittiğini ortaya koymaktadır.

"GENİŞ BİR UZLAŞMA İLE BELİRLERİZ"

Bu defa da aynı şekilde geniş bir uzlaşma ile bunu gerçekleştiririz diye ümit ediyorum. Karşılaştığımız her sorunun çözülebileceğine ve Türkiye'nin bunu çözebilecek bir iradeye sahip olduğuna inanıyoruz. Bu tür projelerin daha mikro ölçeksi sorunların bir araya getirilerek çözülmesine, kayıt dışı istihdama dönük katkıların önemini bu bağlamda değerlendirebiliriz."

TOPLANTI BİTTİKTEN SONRA AÇIKLAMA YAPILACAK

Bakan Bilgin, "Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.