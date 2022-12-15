Bakanlıktan İzmir’in rüya projesine vize

İZMİR Büyükşehir Belediyesinin, İzmirlilerin denizle bağının güçlendirilmesi için Mavişehir'den İnciraltı'na uzanan 40 kilometrelik kıyı şeridinin yeniden düzenlenmesini hedefleyen "İzmirdeniz Projesi"nin 1. etabına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan onay geldi. Mavişehir- Alaybey Tersanesi arası (1.Bölge), Alaybey Tersanesi- Alsancak Limanı arası (2.Bölge), Alsancak Limanı-Konak Köprülü Kavşağı arası (3.Bölge) ve Konak Köprülü Kavşağı-Üçkuyular Vapur İskelesi arası (4.Bölge) olarak belirlenen ve 4 ayrı etaptan oluşan proje kapsamında Bakanlık nezdinde önemli bir adım atıldı. Mavişehir-Üçkuyular Vapur İskelesi arasında fuar alanı, meydan yeri ayrıldı.

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