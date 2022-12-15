Çiftçimize, esnafımıza desteğimiz sürecek

TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4. maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin ardından soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, salgından etkilenen esnaf ve sanatkarların 2021 yılından önce kullandırılan kredilere ilişkin ilave faiz yükünü karşıladıklarını hatırlatarak "Hem çiftçimizi hem de esnaf ve sanatkarlarımızı bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi. 2023 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesinin, 2022 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesine göre yüzde 109 artırılarak 54 milyar lira seviyesine çıkarıldığını anlatan Nebati, "Esnaf adına hazinece ödenen faiz tutarı 2021 yılında 5,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında şu ana kadar 8,6 milyar liralık ödeme yapılmış olup yıl sonunda bu tutarın 9,5 milyar liraya ulaşması beklenmektedir. 2023 yılında esnaf ve sanatkarlar adına ödenecek faiz için 11 milyar lira ayrılmıştır." bilgisini paylaştı. Halk Bankası aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara 100 milyar liralık kredi kullandırılması uygulamasının hızla sürdürüldüğünü anlatan Nebati, banka tarafından kullandırılan kredilerin üst limitlerinin 350 binden 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerinin de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildiğini kaydetti.

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