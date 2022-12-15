Düzenleme EYT’lilerin tamamını kapsayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT düzenlemesine ilişkin "Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu. Ankara'da düzenlenen bir konferansta konuşan Bakan Bilgin şunları söyledi: "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz."

KAYITLARLA İLGİLİ SORUN

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için son viraja girilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında işçi-işveren-kamu üçleminde bütün verileri değerlendiren hükümet sorunları çözdü. EYT düzenlemesi konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Çalışmanın Aralık ayı içerisinde tamamlanarak yeni yılın ilk günlerinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Ancak yasanın her koşulda 1 Ocak 2023'ü kıstas alarak yürürlükte olması bekleniyor.

KESİNLEŞEN 3 MADDE

EYT yasası ile emekli olmak için artık kesinleşen 3 madde bulunuyor. 1 - 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması 2 - Prim gününün tamam olması 3- Sigortalılık süresinin dolmuş olması. "EYT'de yaş şartı olacak mı" sorusunun cevabını Aralık ayı içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın EYT açıklaması için 26 Aralık 2022'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı sonrası öne çıkıyor.

3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI GENİŞLEDİ

ÇALIŞMA Bakanı Bilgin, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 3600 gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine yönelik taleplere dikkat çekerek, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Biz onu genişlettik, yaklaşık 6 milyona çıkardık. Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir. Bu düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik talepler var. O konu da bizim gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum onu da Meclisimize takdim edeceğiz" dedi.

SİGORTALILIK SÜRESİ KADINLARDA DOLDU

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyordu. Yine Bağ-Kur'da ise sigortalılık süresi sabit olmak üzere kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı bulunuyor. EYT için sigortalılık süresi kadınlarda 8 Eylül 2019 tarihinde doldu. Erkeklerde 8 Eylül 2024'te dolacak.