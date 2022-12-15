Gemi sanayisinden 1 milyar dolar gelir

YALOVA programımda Vali Muammer Erol beyi de ziyaret ettim. Vali Erol, Yalova'da en uzun süre valilik yapan mülki idare amiri olarak önemli bir özelliğe sahip. Bunun sırrını Vali Erol'a sorunca "Bu tamamen devlet büyüklerimizin takdiri" dedi ve ekledi: "Bizim tek gayemiz güzel ilimizin daha güvenli, huzurlu bir kent olması. İhtişamı, güzelliğiyle tüm iş dünyasıyla sivil toplum kuruluşlarımızla ve vatandaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmayı amaçlıyoruz. Yalovamız bu yıl içinde sadece gemi tamiri ve yapımı ile ülkemize 1 milyar dolarlık katkı sağladı. Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) ağırlık veriyoruz. İstihdama katkı sağlamak ve çalışan sayımızı artırmak için çeşitli fabrikaların temellerini atıyoruz. Şu anda Yalova'da işsizlik sorunu yok. Nüfusumuz da giderek artıyor. Kışın nüfusumuz 230 bin iken yazın 1 buçuk milyonu geçiyor." Bu arada Vali Muammer Erol, Atatürk'ün misafirlerinin kaldığı çiftlikte misafirlerine hediye ettiği kahve fincan takımını da bize hediye etti. Benim için çok anlamlı ve onur verici hediye. Sayın Valimize çok teşekkürler.

ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA ERDOĞAN'DAN UMUTLUYUZ

YALOVA seyahati sırasında yolda verdiğimiz çay molasında vatandaşlarla biraz sohbet etme imkanı bulduk. "Yolculuk nereye?" diye sorduğumuzda, "Bursa, Yalova" dediler. "İşler nasıl, neler yapıyorsunuz?" dediğimizde, "Abi çalışmaya gidiyoruz" diye cevap verdiler. Sohbet biraz koyulaşıp laf lafı açtı. Konu asgari ücrete gelince, "Dört gözle asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Bu sefer de inşallah her zaman olduğu gibi Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi mağdur etmeyecek bir rakam açıklayacaktır. Buna inanıyor ve güveniyoruz. Yalnız derdimiz, ev sahiplerinden dolayı büyük abi. Ev sahipleriyle başımız dertte. Kiralara çok zam yapmak istiyorlar" dediler. Kendilerine hatırlattık. Geçtiğimiz aylarda Hükümet bu konuya el attı. Kiralara yapılacak zammı bir yıl boyunca yüzde 25 ile sınırladı. Gelecek Temmuz'a kadar bu böyle. Vatandaşlara bunu anlattık, onlar da "Bazı ev sahipleri buna rağmen baskı yapıyor" diye yakındı. Mevzunun özeti, yasalar ne diyorsa o olur...

KDV ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ

TÜRKİYE'NİN çiçekçilik fidancılık sektöründe önde gelen firmalarından olan Doğa Fidancılık'ın sahibi Selim Doğancı'yı yerinde ziyaret ettik. Selim Doğancı, sektörle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Sözü kendisine bırakalım: "Türkiye'de çiçekçilik sektörü büyüyor. Bunun önünde kimse duramaz. Çiçek ihracatında özellikle Yalova'nın payı çok büyük. Ortadoğu ve Rusya'da çok ciddi pazar payımız var. Sektör temsilcileri olarak Sayın Tarım Bakanımız Vahit Kirişçi'den en önemli isteğimiz KDV oranlarının düşürülmesidir. Eğer oranlar düşürülürse, inanın ki yurt içi ve yurt dışında hem üretim hem tüketim artacaktır. Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği (SASBÜD) olarak bünyemizde 40 kişi çalışıyor. Bunların 37'si kadın işçi. Kendilerine dolgun ücret veriyoruz." Dernek başkanı böyle konuşuyor. Bizim de görevimiz bu sözleri iletmek...

OTOMOTİVDE TALEP ARTTI

YALOVA'DA yıllardır 2 bin 500 metrekarelik plazada Peugeot ve Citroen araçlarının satış, servis ve 2. el hizmetlerini veren Soysal Otomotiv'i ziyaret edip incelemelerde bulunarak bilgi aldık. Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Soysal, sektörle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. ÖTV matrahlarına yapılan düzenlemeden sonra belirsizliğin ortadan kalktığını anlatan Soysal ,"Fabrikamızın açılarak yoğun üretime geçilmesi otomotiv sektörüne hız kazandırdı. ÖTV düzenlemesi araç satışlarına pozitif etki yaptı. Yıl sonu kampanyaları ile beraber müşteri talepleri oldukça yükseldi" dedi. Soysal konusuna hakim... Anlatmaya devam ediyor: "Üretimde tedarik ve lojistik sorunların her geçen gün azalması ile beraber hareketliliğin artacağını bekliyoruz. Kredi faizlerinde yapılabilecek düzenlemeler ile halkımızın çok daha iyi şartlarda araç sahibi olacağını düşünüyoruz. Halkımızın devletimizden beklentileri olduğunu görüyoruz. ÖTV'de indirim yapılmasını istiyoruz. Engelli ve ÖTV muafiyetli araç alma hakkı olanların da matrahta enflasyona uygun bir güncelleme bekliyoruz. Çünkü şu anda hiç bir araç bu dilime girmemekte ve hakkı olan vatandaşlar araç alamamaktadır."

ŞENOL KANTÜRK