İhracatta rota uzak ülkeler

UZAK Ülkeler Stratejisi ile dünya ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan 18 ülkenin ithalatında Türkiye'nin payını, 20 milyar dolar ihracattan 4 kat artışla 80 milyar doların üzerine çıkarmak için yapılan çalışmalar devam ederken, bu alanda önemli bir adım daha atılıyor. Edinilen bilgilere göre, ihracatın Uzak Ülkeler Stratejisi içinde yer alan ABD, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan'a yönelik olarak gerçekleştirilmesi durumunda, mevcut destek oranına ek 10 ilave puan uygulanacak. İlave destek; lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörü için öngörülmüş olan tescil ve koruma, birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, bireysel ve milli katılım desteklerini kapsayacak. Milli katılım organizatörlerinin tanıtım giderleri yüzde 70 oranında destekleniyor.

BARIŞ ŞİMŞEK