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Haberler Ekonomi Muğlalı kadınlara 10 bin koyun, 400 koç desteği

Muğlalı kadınlara 10 bin koyun, 400 koç desteği

15.12.2022

Muğlalı kadınlara 10 bin koyun, 400 koç desteği

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından 'Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği' projesi çerçevesinde Muğla genelinde bin kadına 10 bin koyun ve 400 koç dağıtılacak. Projenin ikinci etap dağıtım töreni Ortaca'da yapıldı. Proje çerçevesinde Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinden 60 kadın üreticiye küçükbaş hayvanlar törenle teslim edildi. Tarım İl Müdürü Barış Saylak "16 Aralıkta Bodrum ve Milas'ta 30 kadına küçükbaş hayvanları verilecek. 22 milyon bütçeli projenin geliri 90 milyon TL olacak" dedi.

OSMAN AKÇA

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