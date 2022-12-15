Togg, yeni girişimleri harekete geçirecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un teknoloji tabanlı yeni girişimleri harekete geçireceğini belirterek, "Yeni unicornların ortaya çıkmasını sağlayacak." ifadesini kullandı. "İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni"nde Türkiye Yüzyılı vitrininin ilk ürünü olarak tanımlayabilecekleri Togg'un kampüsünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile açtıklarını anımsatan Varank, "Gururluyuz çünkü biz sadece milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmedik. Aynı zamanda yeni bir sanayi devriminde de ön sıralarda yerimizi aldık. Burada bir sistem dönüşümü gerçekleşiyor" diye konuştu.

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