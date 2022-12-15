Toplantıya rakam gelmedi

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı dün yapıldı. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

UZLAŞMAYLA BELİRLENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak, "Toplantıda bir rakam gelmedi. İnşallah son toplantıda gelir. TÜİK'ten istediğimiz rakamların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi" dedi. TİSK Genel Sekreteri Koç da yaptığı açıklamada daha önceki yıllarda olduğu asgari ücrete işveren desteği talebini yinelediklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin asgari ücret görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi.

MEVCUT ÜCRET NE KADAR?

ASGARİ ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

BAKANLIK ANKETİ: 7 BİN 845 TL

İLK toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti. Türkİş toplantıda konfederasyonca 7 bin 785 lira olarak belirlenen açlık sınırının üzerini konuşacaklarını açıklamıştı.

ASGARİ ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.