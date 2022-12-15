Turkcell iklim değişikliğiyle mücadelede sektörün lideri

TÜRKİYE'NİN teknoloji şirketi Turkcell, iklim değişikliğiyle mücadele alanında sürdürdüğü çalışmalar ve tüm operasyonel faaliyetleriyle dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda liderlik seviyesine ulaşarak "A-" notuyla

derecelendirildi.

ÖNCÜ ŞİRKET HEDEFİ

2014 yılından bu yana devam ettirdiği CDP İklim Değişikliği raporlama sürecini, 2019 yılındaki kurumsal sürdürülebilirlik dönüşümüyle hızlandıran Turkcell'in değerleme notu, 2021 yılı faaliyetleriyle A- liderlik seviyesine yükseldi ve böylece Turkcell, Türkiye telekom sektörü ve bilişim teknolojileri

alanında bu zamana kadar en yüksek notla değerlendirilen tek şirket oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Sürdürülebilirlikte Pozitif İz vizyonumuzla çevreye, topluma ve işimize olumlu izler bırakmak için çalışıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele de bu kapsamda önemli odak alanlarımızdan biri. Özellikle son üç yıldır iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. Turkcell olarak liderliğimizi her alanda yaşatmak istiyoruz. Gelecek yıllardaki hedefimiz, notumuzu daha da geliştirmek ve yalnızca sektörümüzle sınırlı kalmayıp bir üst seviyeye çıkarak Türkiye'nin İklim Lideri olmaktır" dedi.