Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı gerçekleşmiş ve toplantının ardından önemli açıklamalar gelmişti. TÜRK-İŞ ve TİSK asgari ücret maaş zammı için değerlendirmelerde bulundu. Kritik süreçte 3. toplantının da tarihi belli oldu. Buna göre asgari ücrette 3. toplantı 20 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SONA ERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında 2. toplantısı bitti. Komisyon 15 kişiden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişi komisyonu oluşturuyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.