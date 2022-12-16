Kasım ayında 117 bin 806 konut satışı oldu

TÜRKIYE genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. İzmir'de ekim ayında 5 bin 686 konut satılırken, Kasım ayında ise bu sayı 6 bin 366 oldu. Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,0 artışla 1 milyon 277 bin 659 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,7 azalış göstererek 16 bin 655'e düştü. Toplam içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1, ilk el konut satış sayısı 37 bin 380 olarak gerçekleşirken, 80 bin 426 ikinci el konut el değiştirdi. Bu arada yabancılara geçen ay 6 bin 83 konut satışı yapıldı.

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