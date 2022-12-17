Asgari ücret için 3’üncü toplantı 20 Aralık’ta

Milyonlarca çalışanın gözünün çevrildiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapacak. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği de artacak. Asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda işsizlik ödeneği 2759 lira, en yüksek tutar da 7 bin 137 lira olacak. Görüşmelerde en kritik nitelikteki üçüncü toplantıda taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar masada olacak. Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamının gelecek hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor. Asgari ücretteki artış tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Türk-İş, öncelikle zam pazarlığının 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refahtan pay ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. TİSK ise bir rakam paylaşmazken, dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor.



■ HAZAL ATEŞ/ANKARA

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