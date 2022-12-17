Mandalina rekoltesinde artış yüzde 100’ü geçti

İZMİR Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği iş birliğiyle Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinde 100 üreticiyle gerçekleştirilen "Üretimden İhracata İyi Tarım Uygulamaları" projesinin kapanış toplantısı Seferihisar'da yapıldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Bu yılın 11 aylık döneminde 623 bin ton ve 363 milyon dolar ihracata ulaştık. Mandalinayı yine ihracat şampiyonu yapacağız. Bu sezon Ege'de mandalina rekoltesinde yüzde 100'ün üzerinde artış oldu" dedi.

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