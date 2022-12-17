Öğretmenevlerine 5 yıldızlı otel konforu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yaz okullarının kapsamını genişlettiklerini ve ilk kez 23 Ocak-3 Şubat 2023'teki sömestirde bilim ve sanat, matematik ve İngilizce kursları açacaklarını bildirdi. Özer, "Bu kapsamda, bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce kurslarımız sömestirde de açık olacak. 2022'de bir yenilik yaptık, okul öncesi eğitime ağırlık verdiğimiz için okul öncesi eğitim kademelerindeki ilk kez 400 bin öğrenciye ücretsiz yemek verdik. 2023'teki hedefimiz, okul öncesine devam eden tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vermek. Bunu da 2023'ün sonuna kadar kademeli gerçekleştireceğiz" dedi. Özer, "Sadece öğretmenevleri, öğretmen enstitüleri değil aynı zamanda pansiyonların tamamını 5 yıldızlı otel konforuna getireceğiz ve ISO 9001 sertifikasını da 2023 sonuna kadar tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

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