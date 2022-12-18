Az bulunan tüm ilaçların ihracatına ara verilecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, az bulunan ilaçların ihracatına ara verildiğini belirterek, "İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun" dedi. Az bulunan ve temini zorlaşan ilaçlar hakkında "Devletimizin yegane önceliği hastalarımızın ihtiyacı" diyerek ilaç sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanlığı, masadan üç çözümle kalktı. İlaç teminindeki yaşanan zorluklara, üreticiler için yeni kur düzenlemesi, az bulunan ilaçların ihracatlarına bir süre ara verilmesi ve ilaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması çözümleri getirildi. Koca, sosyal medya paylaşımında "Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz" mesajına yer verdi.

'ÜRETİCİLERLE ANLAŞTIK'

KOCA, sosyal medya hesabından, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, ilaçların üretiminin artırılması için de ilaç üreticilerle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.